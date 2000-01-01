Лавренова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лавренова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Лавренов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Лавренов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лавренов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лавренова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лавренов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Лавренова Таисья Васильевна

Отец ребёнка: Лавренов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавренов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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