Лавренова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лавренова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Лавренов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лавренов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Лавренов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лавренова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лавренов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Лавренова Таисья Васильевна
Отец ребёнка: Лавренов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно