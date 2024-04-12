Смирнов Павел Никифорович
Место рождения
Дата рождения08.12.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1894
Бракосочетание
16.07.1919
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Смирнова Галина Павловна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Евгения Павловна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно