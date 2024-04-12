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Смирнов Павел Никифорович

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Место рождения

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.12.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1894

Отец: Смирнов Никифор Герасимович

Мать: Смирнова Агафья Архиповна

Заболотье, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.07.1919

Жена: Смирнова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Смирнова Галина Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Любовь Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Евгения Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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