Леонтий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Гаврила
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Анисья Леонтьева
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Леонтьев
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тимофей Леонтьев
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Левин Косма Леонтьев
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Смерть
После 1811