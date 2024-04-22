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Леонтий Гаврилов

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Анисья Леонтьева

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Тимофей Леонтьев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Левин Косма Леонтьев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1811
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