Вильковиская Вера Эммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильковиская Вера Эммануиловна

Вильковиская Вера Эммануиловна

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.02.1890

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1912 по 1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1927 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1944
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1944
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close