Вильковиская Вера Эммануиловна
Место рождения
Дата рождения07.02.1890
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1927
Место жительства
По 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1927 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1944
Смерть
1944