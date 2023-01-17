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Малец Кирилл Захарьевич

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Место рождения

Голенка, Чернігівська область

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1787 по Неизвестно
Голенка, Чернігівська область
ГАЧО ф. 679 оп. 1 д.106 Метрическая книга Свято-Михайловской церкви с. Голюнки за 1814 г. из поселян графа Разумовского села Голенка ГАЧО ф. 679 опись 1 д. 475 стр. 1306 ГАЧО ф.679 оп.1 ф.477 с.290... Показать все
Рождение
1787 ст.

Отец: Малец Захарий Павлович

Мать: Малец Марфа Григорьевна

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1814 ст.

Сын: Малец Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Голенка, Чернігівська область
ГАЧО ф. 679 оп. 1 д.106 Метрическая книга Свято-Михайловской церкви с. Голюнки за 1814 г.
Смерть
Неизвестно
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