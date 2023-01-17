Малец Кирилл Захарьевич
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1787 по Неизвестно
ГАЧО ф. 679 оп. 1 д.106 Метрическая книга Свято-Михайловской церкви с. Голюнки за 1814 г. из поселян графа Разумовского села Голенка ГАЧО ф. 679 опись 1 д. 475 стр. 1306 ГАЧО ф.679 оп.1 ф.477 с.290... Показать все
Рождение
1787 ст.
Отец: Малец Захарий Павлович
Мать: Малец Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
26.04.1814 ст.
Мать ребёнка: не указана
ГАЧО ф. 679 оп. 1 д.106 Метрическая книга Свято-Михайловской церкви с. Голюнки за 1814 г.
Смерть
Неизвестно