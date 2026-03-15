Филатова Прасковья Прокопьевна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Филатова Прасковья Прокопьевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Филатов Федор Филатович1822 г.р.
Дети
Филатов Павел Федорович1840 г.р.
(Филатова) Пелагея Федоровна1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Федор Филатович

Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Филатов Павел Федорович

Отец ребёнка: Филатов Федор Филатович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Филатова) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Филатов Федор Филатович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Филатова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Филатов Федор Филатович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1851

Сын: Филатов Иван Федорович

Отец ребёнка: Филатов Федор Филатович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Филатов Марк? Федорович

Отец ребёнка: Филатов Федор Филатович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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