Филатова Прасковья Прокопьевна
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Супруги
Филатов Федор Филатович1822 г.р.
Дети
Филатов Павел Федорович1840 г.р.
(Филатова) Пелагея Федоровна1846 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Филатов Федор Филатович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Филатова) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Филатов Федор Филатович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Филатова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Филатов Федор Филатович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Филатов Федор Филатович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Филатов Федор Филатович
Смерть
Неизвестно