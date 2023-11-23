Аксинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1647

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1640 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1665

Сын: Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Алексей Алексеевич (ок. 1665 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Яковлевича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Ивановна (1670-?... Показать все
Рождение ребёнка
1695

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Смерть
Неизвестно

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