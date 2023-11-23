Аксинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1647
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1665
Сын: Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Алексей Алексеевич (ок. 1665 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Яковлевича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Ивановна (1670-?... Показать все
Рождение ребёнка
1695
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Смерть
Неизвестно