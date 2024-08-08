Бурова (Burova) Наталья
Место рожденияд. Хмельники, Краснинской волости, Юхновского уезда, Смоленской губернии
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рожь, пшеница и гречиха, ячмень и овес, горох и пенька, лен и хмель... – пестрели рынки сельскохозяйственными товарами. Сбор хмеля – один из промыслов крестьянства. Хмелем рассчитывались и оброчные кр... Показать все
Бракосочетание
Около 1909
Рождение ребёнка
10.03.1911
Отец ребёнка: Буров (Burov) Василий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)
Отец ребёнка: Буров (Burov) Василий
Бракосочетание
После 1917
Муж: Буров Михаил
Рождение ребёнка
20.08.1920
Дочь: Жвакина (Бурова (Burova)) Александра
Отец ребёнка: Буров Михаил
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно