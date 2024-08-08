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Бурова (Burova) Наталья

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Место рождения

д. Хмельники, Краснинской волости, Юхновского уезда, Смоленской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рожь, пшеница и гречиха, ячмень и овес, горох и пенька, лен и хмель... – пестрели рынки сельскохозяйственными товарами. Сбор хмеля – один из промыслов крестьянства. Хмелем рассчитывались и оброчные кр... Показать все
Бракосочетание
Около 1909

Муж: Буров (Burov) Василий

Рождение ребёнка
10.03.1911

Сын: Буров (Burov) Александр

Отец ребёнка: Буров (Burov) Василий

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)

Отец ребёнка: Буров (Burov) Василий

Бракосочетание
После 1917

Муж: Буров Михаил

Рождение ребёнка
20.08.1920

Дочь: Жвакина (Бурова (Burova)) Александра

Отец ребёнка: Буров Михаил

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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