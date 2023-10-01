Непогодьева Феодора Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Непогодьев Макар Захарьевич
Отец ребёнка: Непогодьев Захар Савинович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Непогодьева Надежда Захарьевна
Отец ребёнка: Непогодьев Захар Савинович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Непогодьева Мария Захарьевна
Отец ребёнка: Непогодьев Захар Савинович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Непогодьева Параскева Захарьевна
Отец ребёнка: Непогодьев Захар Савинович
Смерть
Неизвестно