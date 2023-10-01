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Непогодьева Феодора Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодьев Захар Савинович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Непогодьев Макар Захарьевич

Отец ребёнка: Непогодьев Захар Савинович

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Непогодьева Надежда Захарьевна

Отец ребёнка: Непогодьев Захар Савинович

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Непогодьева Мария Захарьевна

Отец ребёнка: Непогодьев Захар Савинович

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Непогодьева Параскева Захарьевна

Отец ребёнка: Непогодьев Захар Савинович

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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