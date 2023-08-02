Александра Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Фуното/Фонотов Петр Ильич
Отец ребёнка: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фуноту Марья Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фуното/Фонотов Савва Ильич
Отец ребёнка: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Фуноту Фекла Васильевеа
Отец ребёнка: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Фуното/Фонотова) Настасия Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно