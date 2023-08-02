Александра Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фуното/Фонотов Петр Ильич

Отец ребёнка: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фуноту Марья Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Фуното/Фонотов Савва Ильич

Отец ребёнка: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Фуноту Фекла Васильевеа

Отец ребёнка: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Фуното/Фонотова) Настасия Васильевна

Отец ребёнка: Фуното/Фонотов Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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