Москвичева (Башурова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичева (Башурова) Клавдия

Место рождения

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

16.06.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1920

Отец: Башуров Петр

Мать: не указана

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.04.1947

Сын: Москвичев Павел

Отец ребёнка: Москвичев Анатолий

С. Крайово, Румыния
Рождение ребёнка
02.03.1951

Сын: Москвичев Валерий

Отец ребёнка: Москвичев Анатолий

Ровно, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
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