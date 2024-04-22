Москвичева (Башурова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения16.06.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1920
Отец: Башуров Петр
Рождение ребёнка
13.04.1947
Сын: Москвичев Павел
Отец ребёнка: Москвичев Анатолий
С. Крайово, Румыния
Рождение ребёнка
02.03.1951
Сын: Москвичев Валерий
Отец ребёнка: Москвичев Анатолий
Ровно, Рівненська область
Смерть
Неизвестно