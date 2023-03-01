Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Мартинов Илья Мартинович

Мать: не указана

Игнатий – 6 лет (возраст по последней ревизии 1834 года), отдан в рекруты в 1849 году;
Место жительства
1834 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Военная служба
Около 1849 ст.
Игнатий – 6 лет (возраст по последней ревизии 1834 года), отдан в рекруты в 1849 году;
Смерть
Неизвестно
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