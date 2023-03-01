Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1828
Отец: Мартинов Илья Мартинович
Игнатий – 6 лет (возраст по последней ревизии 1834 года), отдан в рекруты в 1849 году;
Место жительства
1834 ст.
Мосалова, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Военная служба
Около 1849 ст.
Игнатий – 6 лет (возраст по последней ревизии 1834 года), отдан в рекруты в 1849 году;
Смерть
Неизвестно