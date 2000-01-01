Лаптева (Вшивцева) Наталия Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Вшивцева) Наталия Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Вшивцев Лазар Фёдорович

Мать: Вшивцева Дарья Михайловна

Бракосочетание
22.10.1749 ст.

Муж: Лаптев Иван Аникин

д. Шатаринского
Рождение ребёнка
1751

Сын: Лаптев Егор Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин

Рождение ребёнка
1754

Сын: Лаптев Еремей Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Лаптева Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин

Рождение ребёнка
1760

Сын: Лаптев Артам Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин

Рождение ребёнка
1763

Сын: Лаптев Харитон Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин

Рождение ребёнка
1764

Сын: Лаптев Терентий Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1782
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