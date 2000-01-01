Лаптева (Вшивцева) Наталия Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1782
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Вшивцев Лазар Фёдорович
Бракосочетание
22.10.1749 ст.
Муж: Лаптев Иван Аникин
д. Шатаринского
Рождение ребёнка
1751
Сын: Лаптев Егор Иванович
Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Лаптева Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Лаптев Иван Аникин
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
1782