Золотарёва Матрёна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Золотарёв Дмитрий Гурьевич
Отец ребёнка: Золотарёв Гурий Филиппович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Золотарёв Терентий Гурьевич
Отец ребёнка: Золотарёв Гурий Филиппович
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
12.04.1805
Отец ребёнка: Золотарёв Гурий Филиппович
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 12
Смерть
Неизвестно