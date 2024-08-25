Золотарёва Матрёна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарёва Матрёна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарёв Гурий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Золотарёв Дмитрий Гурьевич

Отец ребёнка: Золотарёв Гурий Филиппович

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Золотарёв Терентий Гурьевич

Отец ребёнка: Золотарёв Гурий Филиппович

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
12.04.1805

Сын: Золотарёв Фёдор Гурьевич

Отец ребёнка: Золотарёв Гурий Филиппович

Аксеновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 12
Смерть
Неизвестно

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