Cichowska (Kulesza) Marcjanna 03.01.1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Cichowska (Kulesza) Marcjanna

Место рождения

Osuchowa/Poręba akt łac.

Дата рождения

03.01.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

1829 г.р.
1831 г.р.
1834 г.р.
1837 г.р.
Около 1841 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1804

Отец: Kulesza Ignacy

Мать: Kulesza (Samsel) Ewa

Osuchowa/Poręba akt łac.
Бракосочетание
23.02.1829

Муж: Cichowski Józef

Poręba Kocęby akt 12/1829
Рождение ребёнка
06.12.1829

Сын: Cichowski Andrzej

Отец ребёнка: Cichowski Józef

Wiśniewo/Długosiodło akt 56/1844
Рождение ребёнка
04.09.1831

Сын: Cichowski Wiktor

Отец ребёнка: Cichowski Józef

Wiśniewo/Długosiodło akt 81/1831
Рождение ребёнка
13.11.1834

Дочь: Samsel (Cichowska) Jadwiga

Отец ребёнка: Cichowski Józef

Wiśniewo/Długosiodło akt 109/1834
Рождение ребёнка
02.12.1837

Сын: Cichowski Franciszek

Отец ребёнка: Cichowski Józef

Wiśniewo/Długosiodło akt 130/1837
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Cichowski Antoni

Отец ребёнка: Cichowski Józef

Wiśniewo
Смерть
Неизвестно

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