Cichowska (Kulesza) Marcjanna
Место рожденияOsuchowa/Poręba akt łac.
Дата рождения03.01.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1804
Отец: Kulesza Ignacy
Мать: Kulesza (Samsel) Ewa
Osuchowa/Poręba akt łac.
Бракосочетание
23.02.1829
Муж: Cichowski Józef
Poręba Kocęby akt 12/1829
Рождение ребёнка
06.12.1829
Сын: Cichowski Andrzej
Отец ребёнка: Cichowski Józef
Wiśniewo/Długosiodło akt 56/1844
Рождение ребёнка
04.09.1831
Сын: Cichowski Wiktor
Отец ребёнка: Cichowski Józef
Wiśniewo/Długosiodło akt 81/1831
Рождение ребёнка
13.11.1834
Дочь: Samsel (Cichowska) Jadwiga
Отец ребёнка: Cichowski Józef
Wiśniewo/Długosiodło akt 109/1834
Рождение ребёнка
02.12.1837
Сын: Cichowski Franciszek
Отец ребёнка: Cichowski Józef
Wiśniewo/Długosiodło akt 130/1837
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Cichowski Antoni
Отец ребёнка: Cichowski Józef
Wiśniewo
Смерть
Неизвестно