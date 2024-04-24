Гусева Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.2013
Отец ребёнка: Гусев Виталий Юрьевич
Рождение ребёнка
14.04.2014
Отец ребёнка: Гусев Виталий Юрьевич
Рождение ребёнка
26.05.2020
Отец ребёнка: Гусев Виталий Юрьевич