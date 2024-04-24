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Гусева Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

лФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Виталий Юрьевич

Рождение ребёнка
04.03.2013

Сын: Гусев Илья Витальевич

Отец ребёнка: Гусев Виталий Юрьевич

Рождение ребёнка
14.04.2014

Сын: Гусев Мирон Витальевич

Отец ребёнка: Гусев Виталий Юрьевич

Рождение ребёнка
26.05.2020

Сын: Гусев Савелий Витальевич

Отец ребёнка: Гусев Виталий Юрьевич

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