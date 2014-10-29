Потемкин Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1943
Дата смерти29.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.62
Дочь: Чекалдина Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Потёмкина Лидия Яковлевна
Рождение
13.07.1943
Мать: Потёмкина Анна
Рождение ребёнка
06.04.1970
Дочь: Горланова Инесса Борисовна
Мать ребёнка: Потёмкина Лидия Яковлевна
Смерть
29.10.2014