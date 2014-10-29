Потемкин Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкин Борис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1943

Дата смерти

29.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.62

Дочь: Чекалдина Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Потёмкина Лидия Яковлевна

Рождение
13.07.1943

Отец: не указан

Мать: Потёмкина Анна

Рождение ребёнка
06.04.1970

Дочь: Горланова Инесса Борисовна

Мать ребёнка: Потёмкина Лидия Яковлевна

Смерть
29.10.2014
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