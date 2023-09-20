Тонких Харитинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонких Харитинья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1898

Дата смерти

06.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1933

Дочь: Осипова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Тонких Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Тонких Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смертина Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Тонких Никифор Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тонких Никифор Никифорович

Смерть
06.12.1983
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