Тонких Харитинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1898
Дата смерти06.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1933
Дочь: Осипова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Тонких Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Тонких Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смертина Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Тонких Никифор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1983