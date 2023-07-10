Севостьянова Александра Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.2012
Сын: Севостьянов Геннадий Семенович
Отец ребёнка: Булдукин Семён Иванович
Рождение ребёнка
19.12.2013
Сын: Севостьянов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Булдукин Семён Иванович
Рождение ребёнка
27.06.2019
Сын: Булдукин Аркадий Семенович
Отец ребёнка: Булдукин Семён Иванович