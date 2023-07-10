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Севостьянова Александра Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1992

Отец: Севостьянов Юрий Николаевич

Мать: Лимонова Мария Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдукин Семён Иванович

Рождение ребёнка
03.03.2012

Сын: Севостьянов Геннадий Семенович

Отец ребёнка: Булдукин Семён Иванович

Рождение ребёнка
19.12.2013

Сын: Севостьянов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Булдукин Семён Иванович

Рождение ребёнка
27.06.2019

Сын: Булдукин Аркадий Семенович

Отец ребёнка: Булдукин Семён Иванович

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