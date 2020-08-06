Каплоухов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1983
Дата смерти06.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каплоухова Александра Анатольевна
Зверево, город Зверево, Ростовская область
Смерть
06.08.2020