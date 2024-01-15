Размолодин Иван Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазмолодин Иван Терентьевич

Размолодин Иван Терентьевич

Место рождения

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Размолодин Терентий

Мать: не указана

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Размолодина Агафья

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Размолодин Петр Иванович

Мать ребёнка: Размолодина Агафья

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Размолодин Давыд Иванович

Мать ребёнка: Размолодина Агафья

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Размолодин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Размолодина Агафья

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Размолодина) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Размолодина Агафья

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.