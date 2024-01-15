Размолодин Иван Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Размолодин Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Размолодина Агафья
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Размолодина Агафья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Размолодин Давыд Иванович
Мать ребёнка: Размолодина Агафья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Размолодин Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Размолодина Агафья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Размолодина) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Размолодина Агафья
Смерть
Неизвестно