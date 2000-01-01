Дубовик Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1976

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Дубовик Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
05.11.1979

Сын: Дубовик Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Дубовик Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Людмила Михайловна

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