Дубовик Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1976
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Дубовик Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
05.11.1979
Сын: Дубовик Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Дубовик Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно