Петухов Апполинарий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.02.1920
Дата смертиДо 2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Петухов Виталий Апполинарьевич
Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
После 1950
Сын: Петухов Василий Апполинарьевич
Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Лидия Петровна
Смерть
До 2010