Петухов Апполинарий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Апполинарий Яковлевич

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Место рождения

Фоминогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около ?.02.1920

Дата смерти

До 2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1925 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Фоминогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Петухов Виталий Апполинарьевич

Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна

Фоминогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1950

Сын: Петухов Василий Апполинарьевич

Мать ребёнка: Петухова Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Лидия Петровна

Смерть
До 2010
Фоминогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
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