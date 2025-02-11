Луньков Василий Фёдоров 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Луньков Василий Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1851, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Луньков Фёдор Матвеев1831 г.р.
Мать
Лунькова Марфа Трофимова1828 г.р.
Супруги
Лунькова Мария ПетроваДо 1859 г.р.
Дети
Луньков Пётр Васильев1875 г.р.
(Лунькова) Анна Васильева29.01.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Луньков Фёдор Матвеев

Мать: Лунькова Марфа Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунькова Мария Петрова

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

72

Рождение ребёнка
1875

Сын: Луньков Пётр Васильев

Мать ребёнка: Лунькова Мария Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.01.1877

Дочь: (Лунькова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Лунькова Мария Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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