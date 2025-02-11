Луньков Василий Фёдоров
мужской, родился 1851, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛуньков Фёдор Матвеев1831 г.р.
МатьЛунькова Марфа Трофимова1828 г.р.
Супруги
Лунькова Мария ПетроваДо 1859 г.р.
Дети
Луньков Пётр Васильев1875 г.р.
(Лунькова) Анна Васильева29.01.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Луньков Фёдор Матвеев
Мать: Лунькова Марфа Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунькова Мария Петрова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Лунькова Мария Петрова
Рождение ребёнка
29.01.1877
Дочь: (Лунькова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Лунькова Мария Петрова
Смерть
Неизвестно