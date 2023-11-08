Прасковья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Филиппова

Прасковья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1844

Сын: Букин Карп Корнилов

Отец ребёнка: Букин Корней (Корнило) Васильев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.11.1852

Сын: Букин Григорий Корнилов

Отец ребёнка: Букин Корней (Корнило) Васильев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Корнилова

Отец ребёнка: Букин Корней (Корнило) Васильев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Букин Авдей Корнилов

Отец ребёнка: Букин Корней (Корнило) Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Корней (Корнило) Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close