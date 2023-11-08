Прасковья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1844
Сын: Букин Карп Корнилов
Отец ребёнка: Букин Корней (Корнило) Васильев
Рождение ребёнка
03.11.1852
Отец ребёнка: Букин Корней (Корнило) Васильев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Корнилова
Отец ребёнка: Букин Корней (Корнило) Васильев
Рождение ребёнка
После 1857
Сын: Букин Авдей Корнилов
Отец ребёнка: Букин Корней (Корнило) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно