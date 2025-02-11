Екатерина Петрова
женский, родилась 1813
умерла Неизвестно
Супруги
Курышев Егор Степанов1813 г.р.
Дети
Курышев Антон Егоров1832 г.р.
Курышев Ананий Егоров1836 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Курышев Антон Егоров
Отец ребёнка: Курышев Егор Степанов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Курышев Егор Степанов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Курышев Егор Степанов
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно