Екатерина Петрова 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1813

умерла Неизвестно

Супруги
Курышев Егор Степанов1813 г.р.
Дети
Курышев Антон Егоров1832 г.р.
Курышев Ананий Егоров1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курышев Егор Степанов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Курышев Антон Егоров

Отец ребёнка: Курышев Егор Степанов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Курышев Ананий Егоров

Отец ребёнка: Курышев Егор Степанов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Курышев Афанасий Егоров

Отец ребёнка: Курышев Егор Степанов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

10 семья

Смерть
Неизвестно

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