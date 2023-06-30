Гущина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

08.12.1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саньков Ферапонт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саньков Ферапонт

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Захарова (Санькова) Ксения Ферапонтовна

Отец ребёнка: Саньков Ферапонт

Смерть
08.12.1791
Лозовенька, Харківська область

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