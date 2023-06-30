Гущина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти08.12.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саньков Ферапонт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саньков Ферапонт
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Захарова (Санькова) Ксения Ферапонтовна
Отец ребёнка: Саньков Ферапонт
Смерть
08.12.1791
Лозовенька, Харківська область