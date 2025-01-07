Колесникова (Арцова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1985
Отец: Арцов Владимир
Мать: Арцова (Егорова) Галина
Развод
Неизвестно
Муж: Шмагин Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Колесников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Владимир
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмагин Сергей
Рождение ребёнка
14.12.2008
Сын: Шмагин Дмитрий
Отец ребёнка: Шмагин Сергей
Рождение ребёнка
16.11.2014
Дочь: (Колесникова) Ярослава
Отец ребёнка: Колесников Владимир
Рождение ребёнка
30.03.2021
Сын: Колесников Юрий
Отец ребёнка: не указан
Россия