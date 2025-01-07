Колесникова (Арцова) Елена 30.06.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникова (Арцова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1985

Отец: Арцов Владимир

Мать: Арцова (Егорова) Галина

Развод
Неизвестно

Муж: Шмагин Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Колесников Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Владимир

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмагин Сергей

Рождение ребёнка
14.12.2008

Сын: Шмагин Дмитрий

Отец ребёнка: Шмагин Сергей

Рождение ребёнка
16.11.2014

Дочь: (Колесникова) Ярослава

Отец ребёнка: Колесников Владимир

Рождение ребёнка
30.03.2021

Сын: Колесников Юрий

Отец ребёнка: не указан

Россия

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