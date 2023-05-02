Маслов Сидор Лукянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Сидор Лукянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.09.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Семён

Мать ребёнка: Маслова Агрофена Антоновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Маслов Иван Сидорович

Мать ребёнка: Маслова Агрофена Антоновна

Рождение ребёнка
?.12.1921

Сын: Маслов Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Маслова Агрофена Антоновна

Смерть
30.09.?

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