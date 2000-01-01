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Александр Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Василий Терентьев

Мать: Пелагея Прокофьева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Терентьев(?) Петр Александров

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Семенова

Смерть
Неизвестно
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