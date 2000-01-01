Александр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Василий Терентьев
Мать: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Терентьев(?) Петр Александров
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Семенова
Смерть
Неизвестно