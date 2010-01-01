(Курганкина) Александра Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курганкина) Александра Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Около 2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Курганкин Устин

Мать: не указана

Смерть
Около 2010
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