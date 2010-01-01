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(Курганкина) Александра Устиновна
(Курганкина) Александра Устиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1925
Дата смерти
Около 2010
Пол
Женский
Отец
Курганкин Устин
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец:
Курганкин Устин
Мать: не указана
Смерть
Около 2010
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