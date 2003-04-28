Балаев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.2003
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.2006
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности