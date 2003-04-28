Балаев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаев Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.2003

Сын: Балаев Никита Сергеевич

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Рождение ребёнка
31.08.2006

Сын: Балаев Дмитрий Сергеевич

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Рождение ребёнка
06.07.2015

Сын: Балаев Тимофей Сергеевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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