Пушкарева Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1953
Отец: Пушкарев Яков Алексеевич
Мать: Увина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
15.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздникин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
17.10.1980
Сын: Поздникин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Поздникин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1985
Сын: Поздникин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Поздникин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
14.10.1993
Сын: Поздникин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Поздникин Сергей Федорович