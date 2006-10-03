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Пушкарева Ольга Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1953

Отец: Пушкарев Яков Алексеевич

Мать: Увина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
15.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздникин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
17.10.1980

Сын: Поздникин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Поздникин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
20.08.1985

Сын: Поздникин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Поздникин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
14.10.1993

Сын: Поздникин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Поздникин Сергей Федорович

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