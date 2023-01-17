Кондратьева (Осипова) Зинаида Павловна
Место рождения
Дата рождения02.12.1929
Дата смерти05.12.1992
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1949
Дочь: Юрина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Захарова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Федор Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1954
Дочь: Капустина Нина Федоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Федор Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1956
Сын: Кондратьев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Кондратьев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1992
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия