Кондратьева (Осипова) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Осипова) Зинаида Павловна

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Место рождения

Сузгарье, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

02.12.1929

Дата смерти

05.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Осипова Ефросинья Никифоровна

Сузгарье, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.09.1949

Дочь: Юрина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Федор Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Захарова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Федор Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1954

Дочь: Капустина Нина Федоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Федор Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1956

Сын: Кондратьев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Кондратьев Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Федор Иванович

Смерть
05.12.1992
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
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