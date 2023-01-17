Струков Матвей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
22.06.1941
Землянск, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Землянское педагогическое училище
Рождение ребёнка
1949
Сын: Струков Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Струкова Мария Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Струкова Мария Корнеевна
Смерть
Неизвестно
Россия, г.Воронеж
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лесное кладбище, г.Воронеж, Россия