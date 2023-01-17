Струков Матвей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струков Матвей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
22.06.1941
Землянск, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Землянское педагогическое училище
Рождение ребёнка
1949

Сын: Струков Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Струкова Мария Корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Мария Корнеевна

Смерть
Неизвестно
Россия, г.Воронеж
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лесное кладбище, г.Воронеж, Россия
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