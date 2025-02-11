Самчелев Григорий Иванов
мужской, родился 1825, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСамчелев Иван Кононов1796 г.р.
МатьСамчелева Афимья Ефимова1800 г.р.
Супруги
Самчелева Солманида Осипова1826 г.р.
Дети
Самчелев Степан Григорьев1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Самчелев Иван Кононов
Мать: Самчелева Афимья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Самчелев Степан Григорьев
Мать ребёнка: Самчелева Солманида Осипова
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно