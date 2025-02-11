Самчелев Григорий Иванов 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Самчелев Григорий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Самчелев Иван Кононов1796 г.р.
Мать
Самчелева Афимья Ефимова1800 г.р.
Супруги
Самчелева Солманида Осипова1826 г.р.
Дети
Самчелев Степан Григорьев1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Самчелев Иван Кононов

Мать: Самчелева Афимья Ефимова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самчелева Солманида Осипова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Самчелев Степан Григорьев

Мать ребёнка: Самчелева Солманида Осипова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

146 Семья

Смерть
Неизвестно

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