Копаева (Бахметьева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копаева (Бахметьева) Валентина

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Место рождения

с.Никольское-на-Еманче Хохольского района Воронежской области, СССР

Дата рождения

27.01.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Никольское-на-Еманче Хохольского района Воронежской области, СССР
Образование
С 1970 по 1980
Школа с.Никольское-на-Еманче Хохольского района Воронежской области, СССР
среднее
Образование
С 1981 по 1985
Воронежский сельскохозяйственный институт им.К.Д.Глинки
высшее | Экономический факультет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копаев Юрий

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