Копаева (Бахметьева) Валентина
Место рожденияс.Никольское-на-Еманче Хохольского района Воронежской области, СССР
Дата рождения27.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Никольское-на-Еманче Хохольского района Воронежской области, СССР
Образование
С 1970 по 1980
Школа с.Никольское-на-Еманче Хохольского района Воронежской области, СССР
среднее
Образование
С 1981 по 1985
Воронежский сельскохозяйственный институт им.К.Д.Глинки
высшее | Экономический факультет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копаев Юрий