Книга (Родыгина) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1939
Дата смерти30.04.1994
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1939
Рождение ребёнка
27.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Книга Валентин Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Книга Валентин Иванович
Смерть
30.04.1994