Книга (Родыгина) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Книга (Родыгина) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1939

Дата смерти

30.04.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1939

Отец: Родыгин Алексей Иванович

Мать: Родыгина (Барановна) Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
27.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Книга Валентин Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Книга Валентин Иванович

Смерть
30.04.1994

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