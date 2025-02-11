Нуйкин Степан Ефремов
мужской, родился 1832, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕфрем Михайлов1794 г.р.
МатьПрасковья Степанова1796 г.р.
Супруги
Нуйкина Анна ЕгороваДо 1854 г.р.
Дети
(Нуйкина) Ефимия Степанова02.07.1872 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ефрем Михайлов
Мать: Прасковья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нуйкина Анна Егорова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
02.07.1872
Дочь: (Нуйкина) Ефимия Степанова
Мать ребёнка: Нуйкина Анна Егорова
Смерть
Неизвестно