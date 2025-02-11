Нуйкин Степан Ефремов 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуйкин Степан Ефремов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1832, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Ефрем Михайлов1794 г.р.
Мать
Прасковья Степанова1796 г.р.
Супруги
Нуйкина Анна ЕгороваДо 1854 г.р.
Дети
(Нуйкина) Ефимия Степанова02.07.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ефрем Михайлов

Мать: Прасковья Степанова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуйкина Анна Егорова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

132

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

111

Рождение ребёнка
02.07.1872

Дочь: (Нуйкина) Ефимия Степанова

Мать ребёнка: Нуйкина Анна Егорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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