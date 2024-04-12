Волкова (Киреева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Киреева) Ольга Васильевна

Волкова (Киреева) Ольга Васильевна

Место рождения

Тоцкое Второе, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.05.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Тоцкое Второе, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.09.2009

Сын: Волков Никита Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.2012

Дочь: Волкова Владислава Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.2014

Дочь: Волкова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.2017

Сын: Волков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close