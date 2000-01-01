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Плаксина Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1902

Сын: Плаксин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Плаксин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1904

Сын: Плаксин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Плаксин Алексей Иванович

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1907

Сын: Плаксин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Плаксин Алексей Иванович

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1909

Сын: Плаксин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Плаксин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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