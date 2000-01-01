Плаксина Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1902
Сын: Плаксин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Плаксин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1904
Сын: Плаксин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Плаксин Алексей Иванович
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1907
Отец ребёнка: Плаксин Алексей Иванович
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1909
Сын: Плаксин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Плаксин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно