Уракова Авдотья Терентьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1727
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен по РС 1762
Бракосочетание
До 1748
Муж: Ураков Иван Денисов
Невеста: взятая Калинурской волости из деревни Бахтинской, ясашная крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Дочь: (Ураков) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов
Год рождения вычислен по РС 1762
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов
Год рождения вычислен по РС 1762
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Ураков Иван Иванов
Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов
Год рождения вычислен по РС 1762
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Дочь: (Уракова) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов
Год рождения вычислен по РС 1762
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Сын: Ураков Иона Иванов
Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов
Год рождения вычислен по РС 1762
Упоминание
11.06.1762
Упоминается в возрасте 35 лет в РС 1762 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1172, лист 075об)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: (Уракова) Василиса Иванова
Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Дочь: (Уракова) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов
Год рождения вычислен по РС 1795
Смерть
До 1782
Согласно РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333) у Ивана Денисова новая жена Матрона Степанова, отмеченная в РС 1782 года в возрасте 39 лет.