Уракова Авдотья Терентьева Вычислено 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уракова Авдотья Терентьева

Место рождения

Бахтина, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1727

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1734 г.р.

Дети

Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1752 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1759 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1766 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахтина, Яранский уезд, Вятская губерния
Год рождения вычислен по РС 1762
Бракосочетание
До 1748

Муж: Ураков Иван Денисов

Невеста: взятая Калинурской волости из деревни Бахтинской, ясашная крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Дочь: (Ураков) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1762
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Сын: Ураков Феоктист Иванов

Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов

Год рождения вычислен по РС 1762
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Ураков Иван Иванов

Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1762
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Дочь: (Уракова) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1762
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Ураков Иона Иванов

Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1762
Упоминание
11.06.1762
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 35 лет в РС 1762 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1172, лист 075об)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: (Уракова) Василиса Иванова

Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Дочь: (Уракова) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Ураков Иван Денисов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Смерть
До 1782
Согласно РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333) у Ивана Денисова новая жена Матрона Степанова, отмеченная в РС 1782 года в возрасте 39 лет.

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