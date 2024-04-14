(Кобрина, Толошинова) Анна Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кобрина, Толошинова) Анна Кирьяновна

Место рождения

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1814

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Иванович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Петр Макарович

Отец ребёнка: Макар Иванович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Шалапанова) Софья Макаровна

Отец ребёнка: Макар Иванович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шалапанов Иван Макарович

Отец ребёнка: Макар Иванович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шалапанов Михаил Макарович

Отец ребёнка: Макар Иванович

Воронье, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа Макаровна

Отец ребёнка: Макар Иванович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Евсей Макарович

Отец ребёнка: Макар Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Калина Макарович

Отец ребёнка: Макар Иванович

Смерть
После 1814

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