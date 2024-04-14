(Кобрина, Толошинова) Анна Кирьяновна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Иванович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Петр Макарович
Отец ребёнка: Макар Иванович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Шалапанова) Софья Макаровна
Отец ребёнка: Макар Иванович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Макар Иванович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шалапанов Михаил Макарович
Отец ребёнка: Макар Иванович
Воронье, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа Макаровна
Отец ребёнка: Макар Иванович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Евсей Макарович
Отец ребёнка: Макар Иванович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Калина Макарович
Отец ребёнка: Макар Иванович
Смерть
После 1814