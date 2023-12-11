Иван Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Ефим
Мать: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Егор Иванов
Мать ребёнка: Устинья Алексеева
Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Устинья Алексеева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Устинья Алексеева
Смерть
Неизвестно