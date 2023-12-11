Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Ефим

Мать: Мария Евдокимова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Егор Иванов

Мать ребёнка: Устинья Алексеева

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Устинья Алексеева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Устинья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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