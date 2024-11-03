Дамианов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дамианов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1881 ст.
Дочь: (Дамианова) Наталия Александровна
Мать ребёнка: Дамианова Васса Александровна
Тендиково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно