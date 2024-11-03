Дамианов Александр Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дамианов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дамианов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дамианова Васса Александровна

Рождение ребёнка
05.08.1881 ст.

Дочь: (Дамианова) Наталия Александровна

Мать ребёнка: Дамианова Васса Александровна

Тендиково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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