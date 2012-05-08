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Кузнецов Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.04.1946

Дата смерти

08.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1946

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Александра Васильевна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Образование
22.06.1966
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Окончил полный курс Кандринской вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы г.Туймазы
Военная служба
24.10.1966
Германия
Проходил военную службу с 24.10.1966 по 14.06.1969. В Служил в в/ч 61642, 64562 Присягу принял 27.11.1966
Награда
05.07.1967
Германия
Во время службы в армии награждён нагрудным знаком «Отличник Советской Армии»
Образование
22.03.1971
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
С 01.09.1969 по 22.03.1971 обучался в техническом училище №50 нефтехимиков г.Уфы Баш АССР
Рождение ребёнка
20.03.1979

Дочь: Васючкова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Голенкова Кузнецова Мария Фёдоровна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.05.1979

Жена: Голенкова Кузнецова Мария Фёдоровна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Зарегистрировались сразу после развода с Голенковым Михаилом Дмитриевичем. Уже родилась совместная дочь Александра (20.03.1979)
Развод
29.02.1996

Жена: Голенкова Кузнецова Мария Фёдоровна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.05.2012
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
11.05.2012
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похоронен на православном кладбище с.Кандры Координаты N 54 ̊ 33 ́55.752 ̋ E 54 ̊ 5 ́ 55.900 ̋
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