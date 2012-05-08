Кузнецов Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1946
Дата смерти08.05.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1946
Отец: не указан
Образование
22.06.1966
Окончил полный курс Кандринской вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы г.Туймазы
Военная служба
24.10.1966
Германия
Проходил военную службу с 24.10.1966 по 14.06.1969. В Служил в в/ч 61642, 64562 Присягу принял 27.11.1966
Награда
05.07.1967
Германия
Во время службы в армии награждён нагрудным знаком «Отличник Советской Армии»
Образование
22.03.1971
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
С 01.09.1969 по 22.03.1971 обучался в техническом училище №50 нефтехимиков г.Уфы Баш АССР
Рождение ребёнка
20.03.1979
Дочь: Васючкова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Голенкова Кузнецова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
?.05.1979
Зарегистрировались сразу после развода с Голенковым Михаилом Дмитриевичем. Уже родилась совместная дочь Александра (20.03.1979)
Развод
29.02.1996
Смерть
08.05.2012
Похороны
11.05.2012
Похоронен на православном кладбище с.Кандры Координаты N 54 ̊ 33 ́55.752 ̋ E 54 ̊ 5 ́ 55.900 ̋