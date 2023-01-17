Агафонов Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Панкрашина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафонова Лукерья (Гликерия) Гавриловна (Гаврииловна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край