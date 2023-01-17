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Агафонов Дмитрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Панкрашина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафонова Лукерья (Гликерия) Гавриловна (Гаврииловна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Лукерья (Гликерия) Гавриловна (Гаврииловна)

Смерть
1961
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
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