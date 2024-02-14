Демакин Андрей
Место рожденияс. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Дата рождения1923
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Демакин Матвей
Мать: Демакина Ефросинья
Военная служба
Неизвестно
Демакин Андрей Матвеевич рядовой Дата рождения __.__.1923 Дата и место призыва __.12.1941 Мордовско-Боклинский РВК, Чкаловская обл., Мордовско-Боклинский р-н Дата выбытия __.03.1942 Причина выбытия пр... Показать все
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести