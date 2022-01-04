Фильберт (Фильберт) Лидия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильберт (Фильберт) Лидия Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1932

Дата смерти

04.01.2022

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932

Отец: Фильберт Кондрат Кондратьевич

Мать: Фильберт Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.01.2022
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