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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казначеев Афанасий Родионович
Отец ребёнка: Казначеев Родион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казначеев Иван Родионович
Отец ребёнка: Казначеев Родион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казначеев Лукьян Родионович
Отец ребёнка: Казначеев Родион
Смерть
Неизвестно